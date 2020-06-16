11 вахтовиков на Ванкоре заразились COVID
На Ванкорском месторождении в Туруханском районе Красноярского края коронавирусом заразились 11 вахтовиков. Эту информацию подтвердили в компании «РН-Ванкор» (дочернем обществе «Роснефти»).
О том, что у 11 человек в Туруханском районе был выявлен COVID-19, стало известно во вторник, 16 июня. Вскоре появились сведения, что это вахтовики, а именно – сотрудники подрядной организации.
По данным компании, заболевших сразу же увезли в больницу. Определили контактных лиц, изолировали. Общежитие, где размещались сотрудники, немедленно закрыли. Были предприняты все меры, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
Сейчас на месторождении открыты обсерваторы и изоляторы. Все работники находятся под постоянным медицинским контролем: им измеряют температуру, следят за состоянием. Людей полностью обеспечили средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, помещения на месторождении оборудовали бактерицидными дезинфекторами воздуха, завезли антисептики. В местах массового пребывания, а также в жилых зонах организована дезинфекция. Противоэпидемиологические мероприятия проходят в строго по рекомендациям минздрава и роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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