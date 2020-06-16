2020-06-16T15:59:05+03:00
Коронавирус Covid-19

11 вахтовиков на Ванкоре заразились COVID

Информацию подтвердили в компании
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
11 вахтовиков на Ванкоре заразились COVID.11 вахтовиков на Ванкоре заразились COVID.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На Ванкорском месторождении в Туруханском районе Красноярского края коронавирусом заразились 11 вахтовиков. Эту информацию подтвердили в компании «РН-Ванкор» (дочернем обществе «Роснефти»).

О том, что у 11 человек в Туруханском районе был выявлен COVID-19, стало известно во вторник, 16 июня. Вскоре появились сведения, что это вахтовики, а именно – сотрудники подрядной организации.

По данным компании, заболевших сразу же увезли в больницу. Определили контактных лиц, изолировали. Общежитие, где размещались сотрудники, немедленно закрыли. Были предприняты все меры, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Сейчас на месторождении открыты обсерваторы и изоляторы. Все работники находятся под постоянным медицинским контролем: им измеряют температуру, следят за состоянием. Людей полностью обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, помещения на месторождении оборудовали бактерицидными дезинфекторами воздуха, завезли антисептики. В местах массового пребывания, а также в жилых зонах организована дезинфекция. Противоэпидемиологические мероприятия проходят в строго по рекомендациям минздрава и роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
11 вахтовиков на Ванкоре заразились COVID
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
Красноярцам дали рекомендации по выбору клубники
Из всех подтопленных паводком домов в Красноярском крае ушла вода
В Хакасии хозяйка опасного аттракциона пойдет под суд за травмы ребенка
«Балтика» отметила День пивовара онлайн-экскурсией по своим заводам
30 автобусов сняты с линии в Красноярске из-за пассажиров без масок
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Красота и комфорт: в Красноярске благоустраивают скверы
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
В Красноярском крае школьники-волонтеры сделали труженикам тыла необычный подарок
Пролез под перилами: после гибели упавшего с 8 этажа ребенка в Солнечном возбуждено дело
Покупателя без маски скрутили в красноярском гипермаркете
У автовокзала Красноярска ограничат движение