2020-06-16T15:23:05+03:00
Общество

Красноярцам дали рекомендации по выбору клубники

Как не прогадать?
Ася ЖУКОВА
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Красноярцам дали рекомендации по выбору клубники.Красноярцам дали рекомендации по выбору клубники.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, как выбрать лучшую клубнику. Делимся советами специалистов.

КАКАЯ ОНА, ЛУЧШАЯ КЛУБНИКА?

- ягоды сухие, без гниения;

- цвет насыщенный, однородный;

- листики, обрамляющие ягоду, без признаков увядания;

- поверхность ягод упругая, блестящая, без вмятин;

- запах насыщенный;

А ЭТУ ЛУЧШЕ НЕ БРАТЬ

- ягоды влажные, на поверхности пятна;

- нет аромата;

- ягоды слишком мягкие (возможно, процесс гниения уже пошел);

- листики сухие и пожелтевшие или их нет вообще;

- окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (неполная зрелость).

ВАЖНО

- Клубника быстро портится, так что покупайте столько, сколько сможете съесть за один-два раза. Если что-то осталось, лучше заморозьте в герметичном пакете.

Желательно приобретать уже упакованную клубнику. Если покупаете ее на улице, обратите внимание, чтобы продавец пользовался одноразовыми перчатками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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