Красноярцам дали рекомендации по выбору клубники
В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, как выбрать лучшую клубнику. Делимся советами специалистов.
КАКАЯ ОНА, ЛУЧШАЯ КЛУБНИКА?
- ягоды сухие, без гниения;
- цвет насыщенный, однородный;
- листики, обрамляющие ягоду, без признаков увядания;
- поверхность ягод упругая, блестящая, без вмятин;
- запах насыщенный;
А ЭТУ ЛУЧШЕ НЕ БРАТЬ
- ягоды влажные, на поверхности пятна;
- нет аромата;
- ягоды слишком мягкие (возможно, процесс гниения уже пошел);
- листики сухие и пожелтевшие или их нет вообще;
- окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (неполная зрелость).
ВАЖНО
- Клубника быстро портится, так что покупайте столько, сколько сможете съесть за один-два раза. Если что-то осталось, лучше заморозьте в герметичном пакете.
Желательно приобретать уже упакованную клубнику. Если покупаете ее на улице, обратите внимание, чтобы продавец пользовался одноразовыми перчатками.
ИСТОЧНИК KP.RU