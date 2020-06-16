2020-06-16T14:01:19+03:00
Происшествия

В Хакасии хозяйка опасного аттракциона пойдет под суд за травмы ребенка

Малыш серьезно пострадал, упав с надувной горки
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии хозяйка опасного аттракциона пойдет под суд за травмы ребенка. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.В Хакасии хозяйка опасного аттракциона пойдет под суд за травмы ребенка. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.
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В Хакасии пойдет под суд женщина-предприниматель, на чьей детской площадке получил травмы 6-летний мальчик. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

28-летнюю жительницу Минусинска обвиняют в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям и по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По данным следствия, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, в мае 2019 года открыла детскую площадку на городской площади поселка Пригорск. И поставила там надувной аттракцион «Горка-клоун». Но не оборудовала зону приземления специальным покрытием – для предотвращения травм. В итоге 4 мая 2019 года произошла беда: 6-летний мальчик упал с горки на бетонные плиты, сильно ударился головой, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

… Материалы дела скоро будут переданы в суд. Владелице аттракциона грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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