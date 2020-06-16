Красота и комфорт: в Красноярске благоустраивают скверы

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:04:57+03:00

В Красноярске начались работы по благоустройству общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

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Благоустройство общественных пространств в Красноярске в 2020 проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Пространства выбрали в сентябре 2019 года на очном голосовании, в котором приняли участие больше 82 тысяч человек. В план работ включены 20 городских территорий, в настоящий момент для них выбраны подрядные организации.

Сквер «Паниковка»

Сквер «Паниковка», расположенный между улицами Королёва и Кольцевая,будет благоустроенв 2020 году. После чего превратится в привлекательную прогулочную зону. В сквере предусмотрены удобные пешеходные дорожки, светильники, цветники, газоны, скамейки, комплекс качелей, беседка-навес с диваном, амфитеатр, а также площадка для выгула домашних животных.

Сквер на улице Устиновича

Это ландшафтный парк в микрорайоне Зеленая Роща с ярко выраженной транзитно-пешеходной функцией. Здесь запланирован ремонт асфальтового покрытия, устройство площадок из модульной тротуарной плитки, спортивных дорожек. Также появится освещение, будут установлены скамейки, урны, игровые площадки.

Сквер на улице Устиновича. Фото: администрация Красноярска

Сквер вдоль реки Кача по переулку Речной

Набережная реки Кача – одно из знаковых мест Красноярска и одно из самых любимых мест отдыха жителей Центрального района города. Сквер вдоль переулка Речной является частью большой набережной реки Кача, которая оформлена в едином стиле. В сквере в этом году обновят тротуары и освещение, обустроят дорожки, отремонтируют беседки, проведут работы по озеленению. А вот дополнительный пешеходный мост, за который высказывались жители этого микрорайона, будет частью уже более масштабного проекта – единой концепции благоустройства набережной реки Кача.