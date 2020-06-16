Покупателя без маски скрутили в красноярском гипермаркете
В красноярском гипермаркете «Лента» покупателя без маски скрутили бойцы Росгвардии, сообщает ТВК. Все случилось на прошлой неделе, видео опубликовал сетевой ресурс «Стрелка».
На кадрах видно: у посетителя (который сам же и ведет съемку) требуют, чтобы он надел защитную маску. Дальше диалог развивается так:
- Я в маске! – спорит молодой человек.
- Органы дыхания закройте, - говорит ему один из сотрудников Росгвардии.
- Покажите мне, где это написано? Вы же на что-то ссылаетесь?
- Вот зачем ведете видеосъемку?
- Для собственной безопасности.
- За это есть ответственность, если запись пойдет в интернет.
- Да ну-у-у? Вы серьезно?
На следующих кадрах ему уже надевают наручники и уводят под негодующие возгласы: «Что вы делаете?». В пресс-службе Управления Росгвардии комментируют:
- Молодой человек вел себя неадекватно, поэтому его доставили в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении.
То есть сотрудники ничего не нарушили. Между тем с 28 мая все покупатели при посещении магазинов обязаны надевать защитные маски – такой указ подписал глава региона Александр Усс.
ИСТОЧНИК KP.RU
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