16 Июнь 2020 2020-06-16T11:05:11+03:00

Покупателя без маски скрутили в красноярском гипермаркете. Фото: стоп-кадр сетевого ресурса "Стрелка".

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В красноярском гипермаркете «Лента» покупателя без маски скрутили бойцы Росгвардии, сообщает ТВК. Все случилось на прошлой неделе, видео опубликовал сетевой ресурс «Стрелка».

На кадрах видно: у посетителя (который сам же и ведет съемку) требуют, чтобы он надел защитную маску. Дальше диалог развивается так:

- Я в маске! – спорит молодой человек.

- Органы дыхания закройте, - говорит ему один из сотрудников Росгвардии.

- Покажите мне, где это написано? Вы же на что-то ссылаетесь?

- Вот зачем ведете видеосъемку?

- Для собственной безопасности.

- За это есть ответственность, если запись пойдет в интернет.

- Да ну-у-у? Вы серьезно?

На следующих кадрах ему уже надевают наручники и уводят под негодующие возгласы: «Что вы делаете?». В пресс-службе Управления Росгвардии комментируют:

- Молодой человек вел себя неадекватно, поэтому его доставили в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении.

То есть сотрудники ничего не нарушили. Между тем с 28 мая все покупатели при посещении магазинов обязаны надевать защитные маски – такой указ подписал глава региона Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU