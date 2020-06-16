У автовокзала Красноярска ограничат движение
Возле автовокзала Красноярска ограничат движение с 17 до 30 июня. Будет закрыт проезд по улице Березина (на участке от Аэровокзальной до Взлетной), предупредили в компании «КрасКом».
Это необходимо для обеспечения безопасности движение во время ремонта аварийного водопровода. За две недели специалисты предполагают заменить 200 погонных метров труб.
Чтобы свести к минимуму повреждения асфальта и газонов, трубопровод проложат методом горизонтального бурения.
Схема движения.
На период ремонта изменится схема движения транспорта в районе междугороднего автовокзала. Личным автомобилям двухсторонний проезд по улице Аэровокзальной разрешат. А автобусы и троллейбусы отправят по ранее утвержденным маршрутам.
ВАЖНО
У дома на Взлетной, 18 будет частично перекрыта крайняя левая полоса. Автомобилисты, имейте в виду при выборе маршрута в микрорайоне.
ИСТОЧНИК KP.RU