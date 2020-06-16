У автовокзала Красноярска ограничат движение

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:11:07+03:00

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Возле автовокзала Красноярска ограничат движение с 17 до 30 июня. Будет закрыт проезд по улице Березина (на участке от Аэровокзальной до Взлетной), предупредили в компании «КрасКом».

Это необходимо для обеспечения безопасности движение во время ремонта аварийного водопровода. За две недели специалисты предполагают заменить 200 погонных метров труб.

Чтобы свести к минимуму повреждения асфальта и газонов, трубопровод проложат методом горизонтального бурения.

Схема движения.

На период ремонта изменится схема движения транспорта в районе междугороднего автовокзала. Личным автомобилям двухсторонний проезд по улице Аэровокзальной разрешат. А автобусы и троллейбусы отправят по ранее утвержденным маршрутам.

ВАЖНО

У дома на Взлетной, 18 будет частично перекрыта крайняя левая полоса. Автомобилисты, имейте в виду при выборе маршрута в микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU