Незаконный шлагбаум на Базайской в Красноярске демонтируют

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:34:27+03:00

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Красноярцам пообещали демонтировать незаконный шлагбаум на улице Базайской, преграждающий путь к реке. Об этом сообщили в официальном паблике городской администрации в инстаграме.

Напомним, на прошлой неделе жители города пожаловались в мэрию на то, что дорогу к реке перекрыли шлагбаумом. Эту информацию тут же передали сотрудникам департамента муниципального имущества и земельных отношений. Выехав на место, специалисты установили: земля принадлежит городу. А шлагбаум поставили незаконно – разрешительных документов нет.

Сведения об этом уже поступили в администрацию Свердловского района. Теперь будет запущена процедура демонтажа незаконного шлагбаума. То есть сначала станут искать владельца, затем потребуют убрать заграждения. А, если он не согласится, демонтируют сами. Увы, дело это небыстрое. Но администрация обязана соблюсти все условия, прописанные в законе.

ИСТОЧНИК KP.RU