Министр здравоохранения Красноярского края вылечился от COVID
Министр здравоохранения Красноярского края вылечился от коронавируса. Борис Немик приступил к работе 15 июня, сообщили в оперативном штабе.
Напомним, о заражении COVID-19 министра здравоохранения региона стало известно 25 мая. Сначала говорили, что заболел кто-то из служащих министерства. Все контактные лица сдали анализы на коронавирус. В их числе был и министр. А вскоре выяснилось: диагноз подтвержден. Борис Маркович лечился три недели. На днях прошел еще один тест. И его результат оказался отрицательным. Болезнь удалось победить. Сейчас министерство работает в обычном режиме.
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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, что заразился коронавирусом. Буквально утром была информация, что в министерстве от своих родных заболел один из сотрудников. По цепочке всех, кто с ним близко контактировал, отправили по домам на самоизоляцию. Среди них был и министр. Он прошел тест на коронавирус и вот пришли результаты – положительные (подробнее).
Борис Немик заразился коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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