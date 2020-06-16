2020-06-16T06:53:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Красноярского края вылечился от COVID

И уже вернулся к работе [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Министр здравоохранения Красноярского края вылечился от COVID. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.Министр здравоохранения Красноярского края вылечился от COVID. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Красноярского края вылечился от коронавируса. Борис Немик приступил к работе 15 июня, сообщили в оперативном штабе.

Напомним, о заражении COVID-19 министра здравоохранения региона стало известно 25 мая. Сначала говорили, что заболел кто-то из служащих министерства. Все контактные лица сдали анализы на коронавирус. В их числе был и министр. А вскоре выяснилось: диагноз подтвержден. Борис Маркович лечился три недели. На днях прошел еще один тест. И его результат оказался отрицательным. Болезнь удалось победить. Сейчас министерство работает в обычном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, что заразился коронавирусом. Буквально утром была информация, что в министерстве от своих родных заболел один из сотрудников. По цепочке всех, кто с ним близко контактировал, отправили по домам на самоизоляцию. Среди них был и министр. Он прошел тест на коронавирус и вот пришли результаты – положительные (подробнее).

Борис Немик заразился коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незаконный шлагбаум на Базайской в Красноярске демонтируют
Министр здравоохранения Красноярского края вылечился от COVID
Городские грибы: в центре Красноярска заметили плантации шампиньонов
Лежит на скамейке под одеялом: с 8 этажа в Солнечном выпал ребенок
Красноярский роддом №2 закрыт из-за коронавируса
Это была бабушка: следком установил личность женщины, избившей в лифте ребенка
Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии
В Красноярске сползающую под склон парковку возле жилого дома брали на контроль еще в 2018 году
В Хакасии на Ивановских озерах нашли тело погибшего красноярца, следком проводит проверку
Школьники из Кодинска получили путевки на #ВолнуБудущего
Жители Красноярского края стали чаще оформлять и оплачивать посылки онлайн
В Красноярске отключают горячую воду в Советском и части Центрального районах
В Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку
В Железногорске водитель на скорости 160 км в час врезался в дерево
В Красноярске автослесарь украл со своего рабочего места на 55 тысяч рублей
В Приисковом ищут туриста, который сорвался со скалы возле водопада
В Красноярске дети играют в «коронавирус»
На Красноярский край обрушится шквалистый ветер, дождь и град
В Красноярском крае 15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем
В красноярский аэропорт из Москвы прилетел самолет «в маске»