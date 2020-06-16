2020-06-16T04:14:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярский роддом №2 закрыт из-за коронавируса

У пациентки обнаружили симптомы респираторного заболевания
Ася ЖУКОВА
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Красноярский роддом №2 приостановил прием из-за коронавируса.Красноярский роддом №2 приостановил прием из-за коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Второй роддом Красноярска пришлось на время закрыть: у пациентки выявили признаки респираторного заболевания. Приме был приостановлен 14 июня, сообщили на официальном сайте клиники.

Женщину и всех тех, кто с ней контактировал, обследовали на коронавирус. Ее и еще одного человека перевели на лечение в роддом №1. По данным Роспотребнадзора, у них подтвердился диагноз COVID-19. Поэтому всех контактных отправили на двухнедельный карантин. Прием пациентов был временно прекращен.

КОНКРЕТНО

Сейчас в клинике 47 пациентов (беременных и родильниц), 33 новорожденных. Признаков респираторных заболеваний нет ни у них, ни у сотрудников. Все женщины изолированы в своих палатах. Проводятся все необходимые профилактические мероприятия, соблюдается масочный режим.

Пациенток обещают выписать домой в ближайшее время – по возможности. Там они будут находиться под наблюдением врачей поликлиник и женских консультаций. После финальной дезинфекции роддом возобновит работу и прием пациенток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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