Это была бабушка: следком установил личность женщины, избившей в лифте ребенка

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:12:03+03:00

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Утренняя новость о женщине, которая в лифте избила маленькую девочку, вызвала резонанс. Поисками занялись и полиция, и следственный комитет, и прокуратура. Из ряда вон выходящее происшествие: женщина заталкивает малышку в кабину лифта и тут же бьет ее наотмашь по лицу. Ребенок плачет, щечки красные, падает на пол и закрывается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="270" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/784897" frameborder="0"></iframe> Красноярске в лифте избили девочку. Видео "Ковчег Надежды".

Возможно, это не первый факт жестокого обращения с ребенком. И наверняка женщина не ожидала, что об этом станет известно – если бы не видеокамера, установленная в кабине. Председатель совета дома на Вильского, 18д вызвала полицию, передала видеозапись. До обеда появилось сообщение о розыске женщины. И через несколько часов стало известно, кто она. Оказывается, «воспитательница» - родная бабушка, 53 года. А пострадавшая девочка – ее родная внучка.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Побои». Сейчас следователи устанавливают местонахождение подозреваемой, опрашивают свидетелей и очевидцев, осматривают место происшествия. Остается вопрос: а знают ли о случившемся родители?

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«Я вышла выносить мусор на лестничную площадку. И услышала, как женщина кричала на ребенка то ли «Дима, хватит», то ли «Дина, хватит», - рассказала в социальных сетях жительница «свечки» на Вильского, 18д (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU