2020-06-15T08:52:14+03:00
Происшествия

В Хакасии на Ивановских озерах нашли тело погибшего красноярца, следком проводит проверку

Он сорвался с высоты в районе водопада
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии на Ивановских озерах нашли тело погибшего красноярца. Фото: группа во "ВКонтакте" "Приисковый, Главстан, Трансваль, Подвинск, Гидро"В Хакасии на Ивановских озерах нашли тело погибшего красноярца. Фото: группа во "ВКонтакте" "Приисковый, Главстан, Трансваль, Подвинск, Гидро"
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Накануне мы писали о новой трагедии в окрестностях Приискового – турист сорвался с крутого склона в районе водопада. Водопад этот находится на Ивановских озерах, в 7 километрах от Приискового. Место труднодоступное, чтобы попасть туда, спасателям МЧС и полиции понадобился вертолет.

Часы поисков – и тело 50-летнего мужчины обнаружили. Шансов выжить у него не было, говорят специалисты: склон очень крутой, с торчащими скальными породами. Высота падения составила 15 метров – это почти 5-этажный дом.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что погибший мужчина – из Красноярска. Он приехал на выходные на Ивановские озера, чтобы отдохнуть. Днем 13 июня он искупался под водопадом. А когда выходил, то оступился и упал вниз.

В настоящее время следком проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего. Тело мужчины на вертолете вывезли с места гибели в Красноярск. По результатам проверки будет принято решение – возбуждать ли уголовное дело, или ж причиной трагедии стал несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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