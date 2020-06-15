Школьники из Кодинска получили путевки на #ВолнуБудущего

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:42:26+03:00

Учеба в Энергоклассе и участие в научных проектах -- первый шаг в профессию энергетика. Фото предоставлено пресс-службой БоГЭС.

Как выстроена система подготовки будущих энергетиков, какие проекты они готовят и в каких вузах учитываются их достижения

Изменить размер текста: A A

По итогам всероссийского конкурса «Кампус молодежных инноваций «ЮниКвант» восемь учеников Центра дополнительного образования детей города Кодинска и профильного Энергокласса РусГидро получили путевки во «Всероссийский детский центр «Океан» и возможность принять участие в смене #ВолнаБудущего.

«В этом учебном году 18 наших учеников участвовали в Школьной лиге Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» - это международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников и студентов. Следующим этапом стал всероссийский конкурс на обучение по тематической программе «Кампус молодежных инноваций «ЮниКвант» во всероссийских центрах «Океан» и «Смена», - рассказала и.о. директора ЦДОД Светлана Хлестунова.

Кодинские школьники разработали собственные проекты по опреснению морской воды, исследовали возможности строительных материалов на основе слоистых и скрученных волокон (так называемые «структуры Булигана»), анализировали работу микробного топливного элемента, строили «умный дом».

«В 2020 году состоялся очередной, уже седьмой, выпуск кодинского Энергокласса. Ребята, которые учились три года, участвовали во многих наших проектах – и образовательных, и экологических. Желаю всем успешного поступления в вузы. Поздравляю участников конкурса, получивших путевки на #ВолнуБудущего: это большое достижение, за которым будут новые интересные проекты, новые знакомства и, надеюсь, выбор профессии в энергетике. Нам всегда нужны специалисты, способные смотреть в будущее и мыслить нестандартно», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Наша справка

Энергоклассы – часть Программы опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой школы к рабочему месту». Они работают с 2010 года.

Учащиеся Энергоклассов изучают основы гидроэнергетики, геологии, гидравлики и гидрологии, энергосбережения и энергоэффективности, технического проектирования и создания прикладных проектов, научного мировоззрения, а также математику, физику и историю энергетики. Сертификаты об окончании Энергокласса дают школьникам дополнительные баллы при поступлении в Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Новосибирский государственный технический университет. Также участие в проектах РусГидро учитывается при поступлении в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Амурский государственный университет, Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова.

ПАО «Богучанская ГЭС» ежегодно оказывает финансовую и организационную помощь в ходе образовательного процесса, оснащении учебных классов, проведении учебных занятий, конкурсов технического творчества и других мероприятий. В частности, в кодинском Энергоклассе некоторые предметы преподают сотрудники Богучанской ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU