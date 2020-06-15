2020-06-15T08:00:26+03:00
Общество

Жители Красноярского края стали чаще оформлять и оплачивать посылки онлайн

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Жители Красноярского края все активнее пользуются сервисами Почты России по отправке посылок в упрощенном порядке – без очереди. Для этого посылку нужно заранее оформить с помощью онлайн сервиса на сайте компании или в мобильном приложении. С января по май 2020 года красноярскими почтовиками принято на 50% больше предзаполненных и на 60% больше предоплаченных посылок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 5 месяцев 2020 года от населения региона в отделениях почтовой связи принято более 341 тыс. посылок. Из них предзаполненных посылок жители края отправили более 136 тыс., а предоплаченных - более 25 тыс. посылок.

Еженедельно жители городов и районов края отправляют около 1200 предоплаченных и 7000 предзаполненных посылок. Чаще всего упрощенными сервисами пользуются жители Красноярска, Минусинска, Железногорска, Ачинска, Канска и Зеленогорска.

Основная идея сервисов заключается в экономии времени пользователей, то есть, общение оператора и клиента при отправке посылки минимизировано. В рамках сервиса «Предзаполненная посылка» клиенты могут заранее подготовить посылку к отправке у себя дома. Для этого необходимо зайти на сайт Почты России, заполнить бланк, внеся в него данные отправителя и получателя, и распечатать его. Оператору связи останется только взвесить отправление и произвести расчёт.

Подробнее о новых сервисах и услугах можно узнать на официальном сайте Почты России www.poshta.ru.

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