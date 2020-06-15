В Красноярске отключают горячую воду в Советском и части Центрального районах

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:01:59+03:00

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В Красноярске вновь отключают горячую воду. На сей раз в большей части Советского района и небольшой части Центрального. Это Взлетка, Северный, часть Зеленой рощи, улица Краснодарская и проспект Металлургов, плюс микрорайон Покровский. Сроки отключения – с 9 часов утра 15 июня до 14 часов дня 23 июня. Итого – 8 дней. За это время специалисты проведут профилактические работы на ТЭЦ-3 и подготовить котельную к предстоящему отопительному сезону. Если появится возможность, горячую поду вернут раньше обещанного срока.

Напомним, что первые отключения прошли по ТЭЦ-1 (Ленинский и Кировский районы, Водники Березовка). Далее по плану на отключение ТЭЦ-2 – Свердловский, Центральный, Железнодорожный и Октябрьский районы, там горячей воды не будет с 9 часов 1 июля до 9 часов 10 июля. В тех домах, где есть техническая возможность переподключить дома к резервным схемам, горячую воду дадут пораньше.

ИСТОЧНИК KP.RU