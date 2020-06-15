В Железногорске водитель на скорости 160 км в час врезался в дерево

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:42:53+03:00

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В Железногорске дорожные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло накануне 14 июня на улице Енисейской. На данный момент известно, что 22-летний местный житель взял автомобиль «Хонда» у своего друга. Возможно, с разрешения или самовольно, пока выясняется. Водительских прав у молодого человека не было и в автошколе он не обучался.

Около 6 часов утра воскресенья он мчался со стороны КПП №1 в направлении улицы Красноярской. Съехал в дороги на обочину, врезался в дерево на полном ходу. От полученных травм молодой человек скончался на месте, повреждения были слишком тяжелыми. Госавтоиспекторы зафиксировали, что не пристегнут ремнями безопасности. А еще есть подозрение, что он был пьян. Биоматериалы погибшего направили на экспертизу. И последнее: когда машина врезалась в дерево, стрелка спидометра была на показателе 160 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU