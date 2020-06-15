2020-06-15T04:54:20+03:00
Происшествия

В Красноярске автослесарь украл со своего рабочего места на 55 тысяч рублей

Работодатель написал на него заявление
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске автослесарь украл со своего рабочего места на 55 тысяч рублейВ Красноярске автослесарь украл со своего рабочего места на 55 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске автослесарь одной из автомастерских города совершил кражу имущества со своего рабочего места. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, расследование по этому уголовному делу уже завершено, а само дело с обвинительным заключением уже передано в суд на рассмотрение.

Несколько месяцев назад ранее не судимый 38-летний работник автосервиса воспользовался случаем, что находился один в помещении и, пока никто не видел, унес из мастерской инвентарь, общая стоимость которого более 55 тысяч рублей. Похищенное быстро продал, деньги потратил по своему усмотрению. Найти его оказалось несложно. В ходе следствия часть похищенного удалось найти и вернуть владельцу.

Добавим, что уголовное дело было заведено на статье «Растрата». А это – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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