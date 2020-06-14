2020-06-14T14:23:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске дети играют в «коронавирус»

А родители придумывают для них новые правила
Ольга КОСТИНА
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В кого попал мячик - тот и водит Фото: страничка в facebook Ирины АлиевойВ кого попал мячик - тот и водит Фото: страничка в facebook Ирины Алиевой
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Пока взрослые боятся коронавируса, дети превратили COVID-19 в игру. Жительница Красноярска Ирина Алиева рассказала на своей страничке в facebook, что стала свидетелем новой детской игры:

«Короновирус - новая игра на детской площадке у детей. В кого попал мячик - тот и водит».

Кстати, мячик уж очень напоминает по виду сам вирус, который в последнее время часто показывают по телевизору во всевозможных программах.

«В наши времена это называлось сифа», - прокомментировали новый вид игры пользователи соцсетей и тут же предложили обновить правила.

«А когда он (прим. ред - мяч) в другого попадет, пусть сходит в уголке постоит - в карантине. Случайно вышел из «карантина» - какой-нить штраф. Если в него потом попадет мячик - то не считово один раз - у него иммунитет!».

Ирина отнеслась к пожеланиям с юмором и пообещала, что подскажет эти идеи ребятам. Хотя сейчас не самое удачное время для игр на детской площадке. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в краевом центре вызывает опасения. За последние сутки в регионе заразились 166 человек, из которых 109 живут в краевом центре.

Признаки коронавируса Фото: vk.com/shtabkrskstate

Признаки коронавируса Фото: vk.com/shtabkrskstate

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что сейчас обязательной самоизоляции в крае нет. С 4 июня действуют только рекомендации не покидать место проживания без средств защиты. Необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров в общественных местах.

В краевом оперштабе по ситуации с коронавирусом предупреждают: симптомы COVID-19 проявляются не сразу после заражения, а в течение двух недель. Это значит, что даже здоровый с виду человек может являться источником инфекции. Поэтому обязательно быть в маске в общественных местах и мыть руки, как можно чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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