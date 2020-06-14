На Красноярский край обрушится шквалистый ветер, дождь и град

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:07:17+03:00

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На Красноярский край в ближайшие сутки обрушится непогода. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, стихия разгуляется не на шутку! По прогнозу гидрометцентра, в Эвенкийском районе, в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду (местами до 25).

Сотрудники МЧС советуют в этот период соблюдать меры безопасности и, если будет возможность, не выходить из дома. Если же необходимо выйти на улицу, то держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и металлических конструкций, которые могут быть ненадежно закреплены. От ударов градин помогут защититься предметы, находящиеся под рукой.

Во время грозы отключите все электроприборы от сети. Будьте осторожны при обращении с огнем и горючими материалами!

- В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам, - рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. - Размывы дорог и мокрое дорожное полотно могут вызвать не только автомобильные пробки, но и рост дорожно-транспортных происшествий. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию по отношению к другим участникам движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU