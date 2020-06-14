2020-06-14T10:36:37+03:00
Общество

В красноярский аэропорт из Москвы прилетел самолет «в маске»

Это первый после длительного перерыва борт, прибывший в Красноярский край
Ольга КОСТИНА
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В Красноярск прибыл самолет "в маске" Фото: vk.com/shtabkrskstateВ Красноярск прибыл самолет "в маске" Фото: vk.com/shtabkrskstate
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В красноярском аэропорту приземлился первый после перерыва самолет «Победы» Москва - Красноярск. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в оперштабе Красноярского края.

Авиакомпания не только возобновила рейсы, но и оформила свои лайнеры тематически. Теперь самолеты тоже летают «в масках», а на борту красуется надпись «Спасибо героям в белых халатах».

Напоминаем, что в регионе до 12 июля по указу губернатора продлен режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга пассажиров отправляют на 14-дневный карантин.

Пассажирам придется провести какое-то время на карантине Фото: vk.com/shtabkrskstate

Пассажирам придется провести какое-то время на карантине Фото: vk.com/shtabkrskstate

Также продолжает действовать масочный режим. Носить маски или респираторы необходимо на остановках, в общественном транспорте, в магазинах и других работающих в этот период организациях.

В оперштабе предупредили: в соцсетях распространяется информация о том, что медицинские маски можно обрабатывать водкой, чтобы вылечить COVID-19. Врачи предупреждают - такой метод не только не поможет, но еще и навредит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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