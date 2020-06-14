Красноярцев ожидает теплая, но дождливая неделя
В Красноярске жару, которая установилась на праздничных выходных, сменит небольшое похолодание. Установится комфортная погода со средней температурой до +20 градусов.
Более подробно о том, чего ожидать от небесной канцелярии на предстоящей неделе, «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали специалисты красноярского Гидрометцентра.
В понедельник, 15 июня, днем будет всего +18 градусов, облачно, без осадков. В темное время суток возможен дождь и +9 градусов.
Во вторник, 16 июня, в светлое время суток до +16 градусов, переменная облачность, дождь.
К среде, 17 июня, осадки прекратятся. Переменная облачность, преимущественно солнечно. Синоптики прогнозируют до +22 градусов в дневные часы. К вечеру снова пасмурно и сыро, +11 градусов.
В четверг ожидается до +25 градусов, но периодически будет идти дождь. Ночью до +12 градусов, ливень продолжится.
В пятницу, 19 июня, днем до +21 градуса. Пасмурно, но осадков не ожидается.
В субботу, 20 июня, столбики термометров днем поднимутся до +20 градусов. Дождливо и пасмурно.
Судя по предварительному прогнозу синоптиков, зонтики на предстоящей неделе очень даже пригодятся.
ИСТОЧНИК KP.RU