Красноярцев ожидает теплая, но дождливая неделя

14 Июнь 2020 2020-06-14T07:55:10+03:00

Выходя из дома, не забудьте прихватить с собой зонтик Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске жару, которая установилась на праздничных выходных, сменит небольшое похолодание. Установится комфортная погода со средней температурой до +20 градусов.

Более подробно о том, чего ожидать от небесной канцелярии на предстоящей неделе, «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали специалисты красноярского Гидрометцентра.

В понедельник, 15 июня, днем будет всего +18 градусов, облачно, без осадков. В темное время суток возможен дождь и +9 градусов.

Во вторник, 16 июня, в светлое время суток до +16 градусов, переменная облачность, дождь.

К среде, 17 июня, осадки прекратятся. Переменная облачность, преимущественно солнечно. Синоптики прогнозируют до +22 градусов в дневные часы. К вечеру снова пасмурно и сыро, +11 градусов.

В четверг ожидается до +25 градусов, но периодически будет идти дождь. Ночью до +12 градусов, ливень продолжится.

В пятницу, 19 июня, днем до +21 градуса. Пасмурно, но осадков не ожидается.

В субботу, 20 июня, столбики термометров днем поднимутся до +20 градусов. Дождливо и пасмурно.

Судя по предварительному прогнозу синоптиков, зонтики на предстоящей неделе очень даже пригодятся.

ИСТОЧНИК KP.RU