Очевидцы спасли рыбака, который на полном ходу выпал из моторной лодки на Енисее

14 Июнь 2020 2020-06-14T06:29:48+03:00

От холодной воды у мужчины свело ноги, и он не смог бы выбраться самостоятельно

Изменить размер текста: A A

На Енисее очевидцы помогли попавшему в беду рыбаку выбраться на берег. ЧП произошло во время праздничных выходных. В тот день стояла жаркая погода и многие устремились к воде отдохнуть. Одни просто гуляли компаниями на берегу, другие рыбачили. Внезапно раздался тарахтящий гул мотора резиновой лодки.Во время движения она накренилась и находящийся в ней мужчина выпал за борт. Он попытался забраться назад, но не смог: неуправляемая лодка хаотично двигалась по волнам, и бедняга вновь и вновь оказывался в воде. У него начало сводить ноги в ледяной воде. К счастью, вовремя подоспела помощь. Отдыхающие неподалеку туристы затащили мужчину в свою лодку, а после доставили до берега, где его уже ждали обеспокоенные родные. Уже появилось видео с места событий. Его опубликовали в группе krsk_bezformata.

krsk_bezformata Спасение утопающего на Енисее

Из сводки КГКУ «Спасатель»:

«Выезд по сообщению ЕДДС, на акватории реки Енисей в районе населенного пункта Слизнево из лодки выпал человек в спасательном жилете и просит помощи. Отбой в пути следования».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, один из спасителей рыбака – это депутат горсовета Красноярска Игорь Сорокин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пропавший на Мане рыбак до сих пор не найден

Продолжаются поиски 53-летнего Василия Колосова. Напомним, мужчина вместе с супругой и компанией друзей отправился на сплав на моторных лодках по Мане. В районе Манской петли лодка опрокинулась, и мужчина вместе с женой оказался в воде. Друзья видели, что Василия подхватило течением, и он сумел подплыть к берегу. Но он до сих пор не найден (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU