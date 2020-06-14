Жительница Лесосибирска лишилась денег при попытке продать дачу

14 Июнь 2020 2020-06-14T05:24:48+03:00

Мошенники «списали» с ее карты почти 30 тысяч рублей

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41-летняя жительница Лесосибирска поняв, что ее обманули, сразу отправилась в дежурную часть писать заявление. Женщина рассказала полицейским, что опубликовала объявление о продаже дачного участка на одном из сайтов. В тот же вечер ей позвонила незнакомка и сообщила, что готова приобрести дачу и хоть сейчас внесет предоплату. Но! Она хотела бы обезопасить себя и иметь чеки о внесении задатка. Для этого необходимо выполнить ряд требований.

- Женщину убедили проследовать к банкомату и выполнить определенные действия, которые диктовал якобы муж потенциальной покупательницы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Следуя указаниям собеседника, жительница Лесосибирска осуществила ряд операций с банковской картой, тем самым лишив себя 29 тысяч рублей.

По словам полицейских, участились случаи мошенничества через популярный Интернет-сайт бесплатных объявлений. По этому случаю возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Несостоявшимся покупателям дачи грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские предупреждают жителей Красноярского края:

- Будьте осторожны при перечислении денежных средств, внимательно относитесь к звонкам и сообщениям с незнакомых номеров;

- Никогда не выполняйте действия под диктовку неизвестного человека, как бы правдоподобно он ни описывал ситуацию;

- Не сообщайте свои личные данные незнакомым людям;

- Не спешить откликаться на просьбы незнакомых абонентов отправить им сообщение или совершить ответный звонок;

- Обязательно перепроверяйте всю получаемую информацию о финансовых операциях (позвоните по телефону, указанному на банковской карте);

- Перечисляйте деньги только на известные номера, а перед осуществлением отправки внимательно проверяйте введенные данные;

- Оплачивайте покупки, сделанные в интернет-магазинах, при получении товара.

ИСТОЧНИК KP.RU