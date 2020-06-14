В Туве годовалая девочка с серьезными ожогами попала в больницу

14 Июнь 2020 2020-06-14T04:07:56+03:00

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В Туве в поселке Каа-Хем маленький ребенок попал в больницу с обширными ожогами. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.

Несчастный случай произошел 8 июня. Спецсообщение от медиков сразу поступило в правоохранительные органы. Врачи Республиканской больницы пояснили, что к ним за помощью обратилась молодая мать с годовалой дочкой. У малышки диагностировали обширный термический ожог груди и живота 2 степени. Как это могло произойти?

- В ходе разбирательства инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что ребенок, играя дома, опрокинул на себя стакан с горячей водой, - рассказали в пресс-службе МВД Тувы. В настоящее время пострадавшая находится в ожоговом отделении под наблюдением медиков.

В полиции напоминают родителям и опекунам: нужно быть внимательными к детям, не оставлять их без присмотра даже не непродолжительное время! Ведь за какую-нибудь долю минуты может случиться непоправимое.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Красноярске 8-летний мальчик на самокате врезался в автомобиль

На минувшей неделе в Советском районе на улице Водопьянова в ДТП попал 8-летний мальчик на самокате и водитель автомобиля «Mitsubishi». За рулем иномарки мужчина двигался по дворовому проезду, когда в него «влетел» ребенок на самокате. В результате столкновения школьник получил ушибы.

- Информация о случившемся была передана в ПНД для проведения проверки в отношении родителей, не осуществивших должным образом контроль за ребенком на прогулке, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - Полицейские напоминают, чтобы избежать подобных ситуаций, взрослым необходимо разъяснить детям правила безопасности при катании на роликах, самокатах и велосипедах. Маленькие дети не должны оставаться без присмотра родителей, в особенности там, где вероятно появление машин.

ИСТОЧНИК KP.RU