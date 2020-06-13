Построенный по образцу старинных казачьих лодок струг «Такмак» отправился в плавание

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:47:39+03:00

В прошлом году судно преодолело 400 километров за 8 дней. Без всяких проблем

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Струг «Такмак» отправился в субботу, 13 июня, в новое плавание. В этом году навигацию капитан и команда открыли маршрутом Дивногорск - Красноярск. А в прошлом предприняли целый поход, посвященный 400-летию Енисейска. 8 дней добирались от Красноярска до юбиляров, чтобы поучаствовать в празднике. Преодолели 400 километров по воде (что тоже довольно символично). Цель походов - воссоздать исторические реалии времен покорения Сибири.

Стоит отметить, что судно практически аутентичное - построен струг по образцу казачьих лодок, и работа над ним заняла у команды 2 года. «Судостроитель» - член Русского географического общества, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН и профессор СФУ Денис Рогозин. Длина струга - 10 метров, и он абсолютно надежен. Опробован.

- Наши дальнейшие планы на ближайшие годы - поход по Красноярскому водохранилищу в район Даурск-Приморск, к месту, где в 17 веке стоял Караульный острог, - рассказал Рогозин. - На Красноярском море много мест, где проходили значимые события 17 века. В настоящее время эти места затоплены водохранилищем.

ИСТОЧНИК KP.RU