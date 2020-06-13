Пропавшего на Манской петле мужчину начали искать отряды волонтеров

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:10:52+03:00

Василий Колосов не сумел выплыть, когда лодка, на которой он шел вместе с женой, перевернулась

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Стали известны некоторые обстоятельства пропажи 53-летнего Василия Колосова. Напомним, мужчина вместе с супругой и компанией друзей отправился на сплав по Мане. Как оказалось, сплав проходил на моторных лодках. В районе Манской петли лодка опрокинулась, и мужчина вместе с женой оказались в воде. Как сообщают их друзья, они видели, что василия подхватило течением, и он сумел подплыть к берегу.

На поиски еще вчера вышли спасатели и полиция. А в субботу, 13 июня, к ним подключились волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск». Отряд поисковиков выдвинулся на место и прочесывает береговую линию.

Приметы Василия Колосова: рост 170 сантиметров, серые глаза, седые волосы. Особые приметы: шрам на подбородке, на лбу красный ожог, шрам на колене. В момент пропажи Василий был одет: энцефалитный костюм (как на фото).

Если вам что-либо известно о местонахождении Василия Колосова, просьба - сообщить по телефонам: 8 (39144) 3-32-02 - дежурная часть, Дивногорск; 8-950-99-66-066 - волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU