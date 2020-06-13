2020-06-13T12:37:26+03:00
Общество

Сын бросил тело отца в морге на 6 лет: похоронили общественники

53-летний мужчина умер еще в 2014 году, а сын, получив матпомощь на захоронение, так и не похоронил его
Анна СНЕГИРЕВА
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Сын мужчины идет в морг под присмотром волонтеров Фото: «Поисково-спасательной группы «Сибирь»Сын мужчины идет в морг под присмотром волонтеров Фото: «Поисково-спасательной группы «Сибирь»
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Житель Железногорска Александр К. умер еще в 2014 году. От чего скончался 53-летний мужчина - не известно, да и, наверное, теперь уже не важно. Факт в том, что у него остался сын, которому на тот момент было 33 года. Как самый близкий человек, он и должен был заниматься погребением. В любой семье так. Но не в этой.

Сын забрал справку о смерти отца из морга, затем получил свидетельство о смерти в ЗАГСе, на основании которого ему выдали материальную помощь на погребение, как и всем, у кого умирают родственники. Сумма небольшая - всего 5-6 тысяч рублей. Но ее хватило для того, чтобы сын... исчез на долгих 6 лет, бросив тело отца в морге.

Занимающийся похоронами в Железногорске комбинат благоустройства хоронить мужчину отказался - деньги выданы сыну. Так и лежало брошенное тело в морге. Пока о ситуации не узнали общественники. Волонтеры «Поисково-спасательной группы «Сибирь» собрали денег и помогли придать тело несчастного земле. Сына мужчины они тоже отыскали, буквально заставив отправиться с ними в морг. Ведь без его согласия мужчину было не похоронить. Там он подписал все бумаги на похороны, после чего погребение тела стало возможным.

11 июня тело мужчины наконец-то предали земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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