Коронавирус в Красноярске, новости на 13 июня 2020: за сутки 169 заболевших

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:44:27+03:00

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По данным оперативного штаба на 13 июня за сутки 2020 года, коронавирусом в Красноярске заразились еще 169 человек. Общее количество зараженных COVID-19 достигло 6 328 человек. Вылечили в регионе с момента начала пандемии 2 164 пациента (+35 за сутки). К счастью, никто из заболевших в минувшие сутки не умер - количество погибших прежнее (64 человека). Медики продолжают биться за жизнь тех, кто находится в обсерваторах.

Региональный Роспотребнадзор сообщил, что темп прироста составил 2,7% (сутки к суткам). Коронавирус проник в 54 муниципалитета края. Среди новых пациентов 127 - жители Красноярска, 7 - жители Норильска, 6 - жители Железногорска, 5 - жители Ачинска, по 4 - из Емельяновского и Березовского района, 3 - жители Минусинска, по 2 человека - из Минусинского и Богучанского районов и по 1 - из Нижнеингашского, Ужурского, Краснотуранского, Кежемского, Иланского, Козульского, Шушенского, Канского районов и Сосновоборска.

Врачи пристально следят за состояние 483 пациентов (+ 26 ), сняты с наблюдения в последние сутки 76 человек.

С момента начала эпидемии в крае проведено 286 338 тестов на коронавирус.

Круглосуточная горячая линия по вопросам коронавируса - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU