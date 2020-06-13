Под Лесосибирском ищут заблудившегося по дороге на пасеку 44-летнего мужчину

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:22:26+03:00

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Неподалеку от деревни Колмогорово потерялся 44-летний мужчина, сообщает Енисей-Информ ТВ. Как рассказали близкие, 11 июня он отправился на пасеку, расположенную в 15 километрах от населенного пункта, но по дороге, скорее всего, заблудился. Причем от деревни он вышел с сопровождающим, а ближе к пасеке его встречали. Самостоятельно надо было пройти всего ничего - 3-4 километра. Но мужчина пропал.

как водится, снаяала родственники сами начали прочесывать тайгу в районе пропажи - это никаких итогов не дало, ни следа мужчины не нашли. Только после этого семья обратилась к спасателям. Из Лесосибирска на поиски выдвинулся поисково-спасательный отряд. Погода, к сожалению, была не на стороне поисковиков - зарядил дождь. И было принято решение разжечь несколько костров - чтобы привлечь внимание потерявшегося. Пока результатов нет. Мужчина не найден. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU