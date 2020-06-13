В Хакасии заключенный избил сотрудника колонии в кабинете начальника

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:37:50+03:00

Теперь мужчину будут судить и за это преступление Фото: Мария ЛЕНЦ

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Заключенный ИК-33 в Хакасии напал на начальника колонии прямо у того в кабинете, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Известно, что 27-летний мужчина осужден на длительный срок за убийство, преступления против половой неприкосновенности, нападение на полицейских и незаконный оборот наркотиков. Впечатляющий перечень преступлений пополнился еще одним - мужчина избил начальника колонии, в которой сидит. Началось с того, что преступник нарушил режим. Руководство колонии назначило по этому факту комиссию, куда и вызвали заключенного.

- Во время подписи документов он нанес удар кулаком по лицу сотруднику исправительного учреждения, причинив телесные повреждения, неопасные для жизни и здоровья, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

В отношении заключенного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, то есть применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы). Оно передано в суд. Вероятнее всего, срок отсидки будет увеличен.

ИСТОЧНИК KP.RU