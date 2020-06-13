На Манской петле, упав с перевернувшегося катамарана, пропал мужчина

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:51:44+03:00

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В первые жаркие выходные лета семейная пара из Железногорска решила отправиться покататься на катамаране в район Манской петли. На сплав по Мане вместе с супругами собралась компания друзей - несколько катамаранов шли один за другим.

В какой-то момент катамаран, на котором находились муж с женой, перевернулся, и пара оказалась в воде. Мужчина не выплыл, сообщили в КГКУ «Спасатель».

После ЧП выбравшаяся из воды женщина сообщила о случившемся. На поиски выдвинулись спасатели и наряд полиции. Они обследовали акваторию в месте исчезновения 53-летнего железногорца, но пока мужчину обнаружить так и не удалось. Поиски продолжаются.

Спасатели напоминают о мерах безопасности на воде. Кроме того, не лишним будет добавить, что в Красноярске до 12 июля продлен режим самоизоляции. Активный отдых на воде, несмотря на вполне понятное желание не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU