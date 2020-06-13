Жительница Красноярска хотела прикрыть устроившего пьяное ДТП мужа и сообщила об угоне

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:24:24+03:00

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Произошло все в декабре прошлого года. В один из дней в дежурную часть позвонила женщина и заявила - украли ее Mazda Demio. Полиция распространила ориентировку на авто по всем нарядам, а владелицу предупредили по форме об ответственности за ложный донос. Машину быстро обнаружили в гаражном массиве в Железнодорожном районе Красноярска - на ней были следы аварии.

- В ходе проверки стражи порядка установили, что за рулем автомобиля находился супруг заявительницы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД. - Мужчина был в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, столкнулся с припаркованным автомобилем и скрылся с места ДТП.

Выяснилось, что прошлым летом его уже лишили прав за пьяную езду И жена решила прикрыть преступление мужа, заявив об угоне. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК России (Заведомо ложный донос). Суд признал женщину виновной, она оштрафована на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU