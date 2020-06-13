Птицы вернулись в места разлива топлива под Норильском

13 Июнь 2020 2020-06-13T06:41:40+03:00

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Лебеди, чайки и утки начали возвращаться в места разлива нефтепродуктов под Норильском, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю, специалисты которого занимаются ликвидацией последствий аварии. Это позволяет надеяться ликвидаторам на постепенное восстановление акватории и прилегающего к ней пострадавшего участка.

Те, кто находится в полевом лагере и работает на месте аварии, уже пользуются водой из близлежащей акватории - в ней нет нефтепродуктов.

- Вода безопасна для использования, - сообщили в региональном МЧС.

Работают люди круглые сутки. Спасатели, сотрудники подразделений «Норникеля» и других промышленных компаний - всего 728 человек заняты на ликвидации последствий разлива. На вооружении у них 272 единицы техники.

В минувшие сутки удалось собрать 5 270 кубометров смешанной с топливом воды. С момента начала работ - 17 800 кубометров. С грунтом тоже идет работа - за минувшие сутки в промотвал ТЭЦ-3 вывезли 8 400 тонн непригодной земли, с момента начала работ - 46 136. Сорбентом очищено 52 300 кубометров земли.

ИСТОЧНИК KP.RU