Четыре поселка в Красноярском крае остаются подтопленными

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:45:53+03:00

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Четыре населенных пункта в Красноярском крае остаются подтопленными, также в зоне риска находится Канск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, после сильных ливней большая вода пришла сразу в несколько деревень и сел края. Из некоторых домов пришлось вывезти жителей. Сейчас обстановка стабилизировалась: так, за минувший день от воды освободились три населенных пункта - Кожелак, Мина в Партизанском районе и Ивановка в Ирбейском районе.

Подтопления сохраняются в четырех поселениях: Нарва, Ермаковское, Мигна, Иджа. Это Манский, Ермаковский и Шушенский районы. Здесь частично ушли под воду 79 приусадебных участков, где расположены 45 домов (в них живут 107 человек, из которых 27 детей).

Кроме того, о возможном подтоплении предупредили жителей Канска. Из-за прохождения волны дождевого паводка на реке Кан вода может прийти на 75 дачных участков на острове Восточный. Если она будет прибывать интенсивнее, не исключено подтопление 22 домов с населением 69 человек, из них 10 детей.

Людей уже оповестили. Подготовили три пункта временного размещения на 350 человек. Группировка сил и средств МЧС (46 человек, 27 спецмашин, в том числе 8 лодок ) приведена в готовность. Дополнительно из Ирбейского района прибыл отряд спасателей, это 10 человек, 2 машины и 2 лодки.

ИСТОЧНИК KP.RU