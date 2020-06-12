41 домой, 20 в обсерватор: в Красноярск вернулись туристы из Таиланда

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:03:47+03:00

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В Красноярск вернулись туристы из Таиланда. Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора, сегодня, 12 июня, еще одну партию застрявших за границей из-за пандемии коронавируса доставили домой.

Транзитным рейсом через Москву в аэропорт Красноярска прибыл 61 человек. Все они прошли контроль с использованием переносных тепловизоров. 41 человек – из Красноярска и края – был направлен на изоляцию по месту жительства.

Еще 20 - из Новосибирской области, Забайкальского края, Амурской области и Алтайского края – проведут две недели в обсерваторе под медицинским наблюдением.

После приземления и высадки пассажиров в самолете провели дезинфекцию санузлов, кресел, откидных столиков, а также сквозное проветривание салонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU