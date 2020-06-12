12 Июнь 2020 2020-06-12T11:28:57+03:00

Водитель Nissan вылетел на встречку и устроил жесткое ДТП в центре Красноярска. Фото: ЧП - Красноярск.

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Вылетевший на встречку водитель Nissan Sunny устроил жесткое тройное ДТП в центре Красноярска. Все случилось сегодня утром, 12 июня, у дома на перекрестке проспекта Мира и улицы Профсоюзов, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

- Двигаясь по Мира, 35-летний водитель Nissan Sunny выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с Mazda-CX5 и Nissan Wingroad, - поясняют в пресс-службе ГИБДД.

Мира - Профсоюзов 12.06.2020 Тройное ДТП в Красноярске. Nissan вылетел на встречку. . Видео: ЧП - Красноярск.

На кадрах видно: водитель решил объехать по встречке авто, ждущие зеленый сигнал светофора. И тут на его пути неожиданно возникла Mazda, поворачивающая с улицы Профсоюзов.

На место вызывали МЧС. Фото: ЧП - Красноярск.

Удар был таким сильным, что Nissan Sunny загорелся, на место ДТП вызвали сотрудников МЧС. Оказалось, у водителя тяжелые травмы, его увезли в больницу. Больше никто не пострадал. По предварительным данным, внешних признаков опьянения у виновника аварии не было.

ИСТОЧНИК KP.RU