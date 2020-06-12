2020-06-12T10:08:15+03:00
Происшествия

Поймали на живца: в Красноярске задержали кондукторшу-драгдилера

Теперь ей грозит до восьми лет [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске задержали кондукторшу-драгдилера.В Красноярске задержали кондукторшу-драгдилера.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В одном из супермаркетов на Взлетке задержали женщину-кондуктора автобуса, которая приторговывала наркотиками. Об этом рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Полицейским стало известно, что 40-летняя женщина продает «синтетику». Чтобы ее уличить, решили ловить на живца. Организовали так называемую контрольную закупку. В супермаркете к ней под видом потенциального клиента подошел сотрудник МВД. И женщина продала ему 0,100 граммов «синтетики». Ее взяли тут же, возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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