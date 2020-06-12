Поймали на живца: в Красноярске задержали кондукторшу-драгдилера

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:08:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из супермаркетов на Взлетке задержали женщину-кондуктора автобуса, которая приторговывала наркотиками. Об этом рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Полицейским стало известно, что 40-летняя женщина продает «синтетику». Чтобы ее уличить, решили ловить на живца. Организовали так называемую контрольную закупку. В супермаркете к ней под видом потенциального клиента подошел сотрудник МВД. И женщина продала ему 0,100 граммов «синтетики». Ее взяли тут же, возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске дилер-оккультист менял марихуану на…бананы: открывает чакры

Необычного торговца «травой» поймали наркополицейские Красноярска. Как рассказали в пресс-службе краевого УФСКН, 26-летний парень баловался наркотиками и…оккультизмом. Сам выращивал коноплю, готовил из нее марихуану. А потом сбывал, уверенный, что «травка» помогает людям открывать их чакры. Причем деньги за нее он не брал. Сыроед по убеждениям, просил клиентов приносить ему в обмен бананы и груши. А иногда и вовсе отдавал «травку» даром - особо нуждающимся (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU