2020-06-12T08:57:47+03:00
Общество

В арктическую зону, где произошел разлив нефтепродуктов, возвращается жизнь

Работы на севере продолжаются
Поделиться:
Спасателями вблизи места чрезвычайной ситуации обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Фото: паблик "Новости Норильска".Спасателями вблизи места чрезвычайной ситуации обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Фото: паблик "Новости Норильска".
Изменить размер текста:

В арктическую зону Красноярского края, где произошел разлив нефтепродуктов, постепенно возвращается жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

11 июня спасателями при авиамониторинге вблизи места чрезвычайной ситуации в Норильске обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки.

Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны. Кроме того, для бытовых нужд личного состава группировки ликвидаторов ЧС в полевом лагере спасателей используется очищенная от нефтепродуктов вода из ближайшей акватории. Данная вода безопасна для использования.

В настоящее время к работе привлечена группировка сил и средств в количестве 670 человек и 264 единицы техники. Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов, а также мониторингу экологической обстановки на севере Красноярского края продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель Nissan вылетел на встречку и устроил жесткое ДТП в центре Красноярска
Поймали на живца: в Красноярске задержали кондукторшу-драгдилера
В арктическую зону, где произошел разлив нефтепродуктов, возвращается жизнь
В Хакасии режим самоизоляции отменяют с 15 июня
Под Красноярском мать на Honda завезла детей под КАМАЗ [видео]
Экс-директор Каменки попал под уголовное дело
В Октябрьском районе Красноярска кардинально изменили схему движения
Красноярцам рассказали, кому можно торговать лекарствами онлайн
Красноярцы жалуются на мутную воду из кранов
Факторинг Райффайзенбанка получил наивысшую оценку от Markswebb по доступности в цифровых каналах
Каждый третий россиянин планирует экономить на отпуске
Застрявшего в тайге после разлива реки тяжелобольного охотника эвакуировали спецбортом МЧС
Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое
В Красноярске за крупную взятку арестован чиновник минэкологии
Жительница Норильска присвоила себе чужое наследство на миллион рублей
В Красноярске начинается ремонт моста через Бугач с 12 июня
В Красноярском крае из-за пала сухой травы погиб человек
Эксперты выяснили, почему миллениалы хотят своё жильё
Лес под контролем: МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
Знаменитую башню на Стрелке в Красноярске снова выставили на продажу
Mercedes всмятку разбился об автобус в центре Красноярска
Строительство метро в Красноярске отложено на год из-за COVID-19
С 1 июля в Красноярском крае снова подорожает электричество