В арктическую зону, где произошел разлив нефтепродуктов, возвращается жизнь

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:57:47+03:00

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В арктическую зону Красноярского края, где произошел разлив нефтепродуктов, постепенно возвращается жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

11 июня спасателями при авиамониторинге вблизи места чрезвычайной ситуации в Норильске обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки.

Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны. Кроме того, для бытовых нужд личного состава группировки ликвидаторов ЧС в полевом лагере спасателей используется очищенная от нефтепродуктов вода из ближайшей акватории. Данная вода безопасна для использования.

В настоящее время к работе привлечена группировка сил и средств в количестве 670 человек и 264 единицы техники. Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов, а также мониторингу экологической обстановки на севере Красноярского края продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU