В Хакасии режим самоизоляции отменяют с 15 июня

12 Июнь 2020 2020-06-12T07:17:26+03:00

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В Хакасии с 15 июня отменяют режим всеобщей самоизоляции. Также будет снят ряд других ограничений, сообщили на сайте правительства республики.

Итак, что меняется?

- С 12 июня детям разрешили свободно выходить из дома без взрослых. Заработало обслуживание на вынос в заведениях общепита.

- С 15 июня режим самоизоляции отменяют. Но есть исключения: для людей старше 65 лет она по-прежнему ОБЯЗАТЕЛЬНА. Пациентам с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом оставаться дома РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

- С 15 июня убирают обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Для гостей из Красноярска и Тувы он продолжает действовать.

- С 18 июня разрешено возобновить работу точкам общепита на открытом воздухе: летним кафе и так далее. Но при условиях: у заведения должен быть отдельный вход; дистанция между столиками не меньше полутора метров; одновременно за ним должно сидеть не больше двух человек – с соблюдением соцдистанции. После каждого посетителя нужно дезинфицировать все поверхности.

- С 18 июня можно работать фитнес-центрам, тренажерным залам, бассейнам, стадионам. Условие: загрузка спортобъекта не больше чем на 25%. Кроме того, разрешили тренировки сборных (дистанция между игроками не меньше 5 метров).

ВАЖНО

Перед открытием все заведения – точки общепита и спортцентры – должны получить особые паспорта готовности. Формы с требованиями есть на портале правительства Хакасии.

ЧТО СОХРАНЯЕТСЯ?

До 30 июня продлен режим повышенной готовности. Это подразумевает обязательное ношение масок вне дома, в общественных местах. Исключение - прием пищи, активные занятия спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU