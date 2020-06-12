Под Красноярском мать на Honda завезла детей под КАМАЗ [видео]

12 Июнь 2020 2020-06-12T06:52:37+03:00

Под Красноярском мать на Honda завезла детей под КАМАЗ. Фото: ГИБДД 24.

Пострадали оба ее сына, 3 и 10 лет

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Под Красноярском женщина за рулем Honda попала в аварию, в которой пострадали ее дети. Все случилось накануне, 11 июня, в Березовском районе – на первом километре малого обхода Красноярска, рассказали в ГИБДД.

Вот предварительная версия ДТП: молодая женщина с сыновьями 3 и 10 лет ехала в сторону Железногорска. В какой-то момент решила повернуть налево. Из-за идущей впереди машины не заметила, что навстречу несется КАМАЗ.

ДТП 11.06.2020 на Малом обходе Красноярска. Хонду раздавил КАМАЗ, пострадали двое детей.. Видео: ГИБДД

- Я посмотрела, да дороге никого нет, - объяснила потом женщина инспектору. – Стала поворачивать, а тут КАМАЗ. Один ребенок был в кресле, другой просто пристегнут ремнем.

Большегруз в доли секунды снес иномарку с дороги. Машина была искорежена. Пострадали дети, а также водитель грузовика. Но травмы у всех незначительные. После столкновения с КАМАЗом Honda отбросило на Toyota, которая ехала в попутном направлении.

Машина искорежена. Фото: ГИБДД 24.

- Ехала мимо них, - пишет в соцсетях одна из свидетельниц случившегося. - Жутковато. Ангелам пришлось немало потрудиться, чтобы дети уцелели.

ИСТОЧНИК KP.RU