Под Красноярском мать на Honda завезла детей под КАМАЗ [видео]
Под Красноярском женщина за рулем Honda попала в аварию, в которой пострадали ее дети. Все случилось накануне, 11 июня, в Березовском районе – на первом километре малого обхода Красноярска, рассказали в ГИБДД.
Вот предварительная версия ДТП: молодая женщина с сыновьями 3 и 10 лет ехала в сторону Железногорска. В какой-то момент решила повернуть налево. Из-за идущей впереди машины не заметила, что навстречу несется КАМАЗ.
ДТП 11.06.2020 на Малом обходе Красноярска. Хонду раздавил КАМАЗ, пострадали двое детей.. Видео: ГИБДД
- Я посмотрела, да дороге никого нет, - объяснила потом женщина инспектору. – Стала поворачивать, а тут КАМАЗ. Один ребенок был в кресле, другой просто пристегнут ремнем.
Большегруз в доли секунды снес иномарку с дороги. Машина была искорежена. Пострадали дети, а также водитель грузовика. Но травмы у всех незначительные. После столкновения с КАМАЗом Honda отбросило на Toyota, которая ехала в попутном направлении.
Машина искорежена. Фото: ГИБДД 24.
- Ехала мимо них, - пишет в соцсетях одна из свидетельниц случившегося. - Жутковато. Ангелам пришлось немало потрудиться, чтобы дети уцелели.
ИСТОЧНИК KP.RU