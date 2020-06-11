Экс-директор Каменки попал под уголовное дело
Бывший директор красноярского Дворца молодежи (иными словами Каменки) стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Проверкой, которую провели сотрудники надзорного ведомства, установлено: мужчина должен был отправить на военно-тактические игры команду участников от 14 до 30 лет. В целях патриотического воспитания молодежи.
Между тем сформировал команду из своих знакомых - от 32 до 40 лет. «За счет средств краевого бюджета – для повышения авторитета созданной им команды», - говорят в прокуратуре.
В итоге в его действиях усмотрели нарушение интересов общества, подрыв авторитета органов государственной власти. И теперь мужчина пойдет под суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU