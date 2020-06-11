В Октябрьском районе Красноярска кардинально изменили схему движения

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:40:22+03:00

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С 11 июня в Октябрьском районе Красноярска серьезно изменили схему движения транспорта по улицам Копылова, Красной армии (Южный проезд), Менжинского и Советской. Об этом напомнили в пресс-службе администрации города.

- С нуля часов 11 июня до полуночи 20 июня водители не смогут попасть из Октябрьского района в центр по Южному проезду улицы Красной армии. Ее закроют на участке от Кецховели до улицы 1905 года. Объезд возможен по Советской. Там временно организовано одностороннее движение, появились знаки приоритета. Советская будет главной, а проезжающие по улице Пушкина должны будут уступить.

Схема 1.

- С полуночи 11 июня до 5 часов утра 15 июня закрыт участок проезжей части сразу за поворотом к магазину «Командор» на Кецховели. Объезжаем по междворовым проездам улицы Менжинского.

Схема 2.

ВАЖНО

Ввод временных схем необходим, чтобы провести ремонт тепловых сетей и построить новую насосную станцию.

ИСТОЧНИК KP.RU