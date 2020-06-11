Красноярцам рассказали, кому можно торговать лекарствами онлайн
Красноярцам рассказали, где лучше покупать лекарства в интернете. В крае изменились правила дистанционной торговли медпрепаратами, сообщили в пресс-службе минздрава.
Теперь для того, чтобы продавать лекарства онлайн, аптеки должны соответствовать ряду требований, поясняет Росздравнадзор:
- иметь лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (не менее года);
- не меньше 10 точек осуществления фармацевтической деятельности на территории РФ;
- оборудованные помещения для хранения сформированных заказов;
- свой сайт в Интернете;
- собственную курьерскую службу, имеющую оборудование, которое обеспечивает необходимый режим для доставки лекарств, в том числе термолабильных;
- систему терминалов для электронных платежей;
Отметим, дистанционная продажа рецептурных, наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих (больше 25%) препаратов запрещена. Пока разрешение на онлайн торговлю лекарствами дали только одной сети - «Губернские аптеки».
ИСТОЧНИК KP.RU