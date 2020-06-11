11 Июнь 2020 2020-06-11T15:03:35+03:00

Красноярцам рассказали, кому можно торговать лекарствами онлайн. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярцам рассказали, где лучше покупать лекарства в интернете. В крае изменились правила дистанционной торговли медпрепаратами, сообщили в пресс-службе минздрава.

Теперь для того, чтобы продавать лекарства онлайн, аптеки должны соответствовать ряду требований, поясняет Росздравнадзор:

- иметь лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (не менее года);

- не меньше 10 точек осуществления фармацевтической деятельности на территории РФ;

- оборудованные помещения для хранения сформированных заказов;

- свой сайт в Интернете;

- собственную курьерскую службу, имеющую оборудование, которое обеспечивает необходимый режим для доставки лекарств, в том числе термолабильных;

- систему терминалов для электронных платежей;

Отметим, дистанционная продажа рецептурных, наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих (больше 25%) препаратов запрещена. Пока разрешение на онлайн торговлю лекарствами дали только одной сети - «Губернские аптеки».

ИСТОЧНИК KP.RU