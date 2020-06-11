2020-06-11T14:36:08+03:00
Общество

Красноярцы жалуются на мутную воду из кранов

Рассказываем, что делать
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы жалуются на мутную воду из кранов.Красноярцы жалуются на мутную воду из кранов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярска стали жаловаться на то, что горячая вода из кранов стала мутной, издает неприятный запах. Об этом сообщает ТВК.

Жалобы приходят из разных районов - Центрального, Октябрьского, Железнодорожного, Свердловского, Кировского…По словам людей, кое-где такое продолжается уже неделю. Понятно, что использовать эту воду неприятно, а, возможно, и вредно.

- Грязная вода из кранов может быть следствием сильных ливней, из-за которых вода в Енисее помутнела, - прокомментировали ситуацию в компании СГК. – Есть адреса, которые не входят в зону ответственности ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Там причиной появления грязной воды может стать промывка труб, которую организовывают управляющие компании.

КОНКРЕТНО

Когда качество воды вызывает у вас претензии, лучше обратиться в свою УК (номер смотрите на квитанции). Если компания не собирается устранять проблему, можно жаловаться в Службу жилищного контроля и строительного надзора края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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