Красноярцы жалуются на мутную воду из кранов
Жители Красноярска стали жаловаться на то, что горячая вода из кранов стала мутной, издает неприятный запах. Об этом сообщает ТВК.
Жалобы приходят из разных районов - Центрального, Октябрьского, Железнодорожного, Свердловского, Кировского…По словам людей, кое-где такое продолжается уже неделю. Понятно, что использовать эту воду неприятно, а, возможно, и вредно.
- Грязная вода из кранов может быть следствием сильных ливней, из-за которых вода в Енисее помутнела, - прокомментировали ситуацию в компании СГК. – Есть адреса, которые не входят в зону ответственности ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Там причиной появления грязной воды может стать промывка труб, которую организовывают управляющие компании.
КОНКРЕТНО
Когда качество воды вызывает у вас претензии, лучше обратиться в свою УК (номер смотрите на квитанции). Если компания не собирается устранять проблему, можно жаловаться в Службу жилищного контроля и строительного надзора края.
ИСТОЧНИК KP.RU