2020-06-11T11:45:11+03:00
Общество

Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое

Поделиться:
Изменить размер текста:

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал работу цифровых каналов дистанционного обслуживания. За первые пять месяцев 2020 года онлайн-площадки значительно опережали голосовые каналы по динамике числа обращений – прирост на 200% против 3% в кол-центре. Все большей популярностью среди клиентов пользуется чат-бот, который ежедневно обрабатывает 15 000 запросов на базе технологий искусственного интеллекта.

Цифровая трансформация повлияла на сферу абонентского обслуживания Tele2: трафик в онлайн-каналах растет значительно быстрее голосового. В январе-мае 2020 года число обращений в digital-каналах увеличилось втрое, в то время как количество звонков на линию поддержки осталось почти неизменными – прирост всего на 3% год к году. При этом на фоне пандемии развитие цифровых каналов обслуживания явно ускорилось.

Обращения клиентов в соцсетях увеличились в январе-мае 2020 года на 10% год к году. Абсолютным лидером по числу обрабатываемых запросов остается соцсеть «ВКонтакте», на которую по итогам мая приходилось 87% обращений. Twitter собрал 3,5% обращений, «Одноклассники» занимают долю в 3,1%, а вот на Instagram и Facebook приходятся 2,8% и 1,7% соответственно.

Самыми популярными темами обращений в digital-каналах остаются вопросы по тарифам (27%), детализации счета (14%), настройке оборудования (13%), сервисам самообслуживания и личному кабинету (9%).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Факторинг Райффайзенбанка получил наивысшую оценку от Markswebb по доступности в цифровых каналах
Каждый третий россиянин планирует экономить на отпуске
Застрявшего в тайге после разлива реки тяжелобольного охотника эвакуировали спецбортом МЧС
Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое
В Красноярске за крупную взятку арестован чиновник минэкологии
Жительница Норильска присвоила себе чужое наследство на миллион рублей
В Красноярске начинается ремонт моста через Бугач с 12 июня
В Красноярском крае из-за пала сухой травы погиб человек
Эксперты выяснили, почему миллениалы хотят своё жильё
Лес под контролем: МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
Знаменитую башню на Стрелке в Красноярске снова выставили на продажу
Mercedes всмятку разбился об автобус в центре Красноярска
Строительство метро в Красноярске отложено на год из-за COVID-19
С 1 июля в Красноярском крае снова подорожает электричество