2020-06-11T11:10:01+03:00
Происшествия

В Красноярске за крупную взятку арестован чиновник минэкологии

Рассказываем подробности [видео]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске за крупную взятку арестован чиновник минэкологии. Фото, видео: ГСУ СК России.В Красноярске за крупную взятку арестован чиновник минэкологии. Фото, видео: ГСУ СК России.
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Чиновник министерства экологии Красноярского края арестован за крупную взятку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России:

- Предварительно установлено: в 2020-м году к консультанту отдела организации учета и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов обратился предприниматель, занимающийся добычей рыбы. И предложил посодействовать в формировании рыболовных участков на Красноярском водохранилище.

Чиновник минэкологии арестован в Красноярске. . Видео: ГСУ СК России.

В итоге чиновник согласился помочь в предоставлении участков на 15 лет за взятку - 1 350 000 рублей. Это 100 000 наличными и 25% прибыли (1 250 000 рублей).

4 июня знакомые чиновника (они же посредники) встретились с бизнесменом и получили первый «взнос» - 100 000, а также договор дарения 25%доли от прибыли.

Вскоре их задержали сотрудники УФСБ. Советский районы суд отправил посредников под домашний арест. А самого чиновника взяли под стражу на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание за такое – семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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