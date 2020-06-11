Жительница Норильска присвоила себе чужое наследство на миллион рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:17:59+03:00

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Жительница Норильска присвоила себе чужое наследство. Цена вопроса – более миллиона рублей. Расследование уголовного дела как раз подошло к концу, вскоре состоится суд. Вот что рассказали об этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

В октябре 2018 года в полицию города Петрозаводска (Карелия) пришла 87-летняя женщина (сейчас ей 89) и сообщила, что лишилась большой суммы денег. Заявительнице в наследство от умершего сына досталась квартира в Норильске. Недвижимость ей ни к чему, ехать в Заполярье бабушка не собиралась. Поэтому когда оттуда приехала 64-летняя знакомая и предложила продать квартиру, бабушка согласилась.

Написала доверенность знакомой на продажу. Подозреваемая быстро нашла покупателя на квартиру за 1 миллион 130 тысяч рублей. Однако вместо того, чтобы положить деньги на счет законной владелицы, присвоила их и потратила, распорядилась по собственному усмотрению. Не дождавшись перевода, пожилая женщина и обратилась в полицию. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы за нечестность.

ИСТОЧНИК KP.RU