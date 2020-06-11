2020-06-11T10:07:16+03:00
Общество

В Красноярске начинается ремонт моста через Бугач с 12 июня

Там перекроют проезд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске начинается ремонт моста через Бугач с 12 июняВ Красноярске начинается ремонт моста через Бугач с 12 июняФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с завтрашнего дня, 12 июня, начнут ремонт моста через Бугач в районе улицы Калинина, в районе зданий № 167 и № 98 строение 7. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие приведут в порядок не только проезжую часть, но и все элементы мостовой конструкции.

Как рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства. На объекте восстановят пролеты и опоры, отремонтируют подферменные тумбочки, заменят сборные переходные плиты и все элементы деформационных швов. И восстановят антикоррозийное покрытие металлических элементов. В конце там отремонтируют перила и барьеры, сделают водоотведение с проезжей части по откосам насыпи, нанесут разметку и заменят покрытия проезжей части по всей длине моста. По графику все работы необходимо будет завершить до конца октября.

А теперь информация для автомобилистов: с 9 часов утра 12 июня до 20 часов 15 ноября будет ограничено движение на участке. Перекрывать будут поочередно по половине проезжей части.

Добавим, что кроме моста через Бугач в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Красноярске отремонтируют еще 8 участков дорог и улиц протяженностью более 11 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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