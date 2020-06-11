В Красноярском крае из-за пала сухой травы погиб человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:47:17+03:00

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В деревне Луково Уярского района Красноярского края из-за пала сухой травы погиб человек. О трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как выяснилось, кто-то из жителей решил очистить от сухой травы прилегающую к лесу территорию, пустил пал. В итоге огонь перекинулся на два жилых дома и надворные постройки. В одном из них в тот момент находился мужчина. Все произошло стремительно – пламя охватило строение, выбраться человек не успел…Было возбуждено дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/784342" frameborder="0"></iframe> После лесных пожаров в Красноярском крае возбуждены уголовные дела.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

- Проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности, - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

И еще один подобный случай - в Емельяновском районе. Здесь задержали подозреваемого в поджоге леса. Он тоже подпалил сухую траву, из-за ветра полыхнуло все вокруг. Пострадали больше 30 деревьев.

Мужчина попал под уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, причинившие крупный ущерб». Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. Сейчас он под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU