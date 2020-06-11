Mercedes всмятку разбился об автобус в центре Красноярска

11 Июнь 2020 2020-06-11T05:59:54+03:00

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ДТП в центре Красноярска: на улице Профсоюзов,27 Mercedes врезался в автобус 91-го маршрута. Все случилось накануне вечером, 10 июня, рассказали в паблике ЧП – Красноярск.

По данным ГИБДД, автомобиль Mercedes на большой скорости влетел в маршрутку с людьми, двигавшуюся в попутном направлении. Удар был сильным – иномарку серьезно помяло. Водитель получил травмы, его увезли в больницу. Что касается пассажиров автобуса, по предварительной информации, никто из них не пострадал.

- Я метрах в двадцати стоял, когда водитель «Мерса» из-под моста прямо подлетел метрах в 7-10 от автобуса, - сообщил очевидец Денис И. - Тот стоял на красном. Ждал зеленый. Начал тормозить, скорость была больше сотки. Головой ударился, правую ногу повредил. Хорошо, жив остался. Если бы это был не автобус, а другая легковушка, все могло бы закончиться гораздо хуже.

Есть сведения (они официально не подтверждены), что водитель иномарки был пьян. Проходить медосвидетельствование он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU