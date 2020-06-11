Строительство метров в Красноярске отложено на год из-за COVID-19

11 Июнь 2020 2020-06-11T05:33:01+03:00

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Из-за коронавируса строительство метро в Красноярске отложено, как минимум, на год. Об этом рассказал «7 каналу» председатель совета директоров компании «ТИСИЗ» Олег Митволь.

Возвращаться к возведению метро в нынешнем году пока, увы, не собираются. Всему виной – пандемия COVID-19. Сначала на несколько месяцев приостановилась работа Главгосэкспертизы. Ее сотрудники вышли на работу из самоизоляции совсем недавно. И внесли предложение: проект стоит разбить на несколько частей, чтобы решать задачи более эффективно.

Между тем это предполагает еще несколько месяцев труда. И, возможно, дополнительные затраты. Однако суммы на данные цели в крае не заложены. Напомним, выделить большую часть средств на исследования и первый этап постройки подземки должен был федеральный бюджет – по программе «Чистый воздух».

По словам Олега Митволя, 18 миллиардов рублей из «Чистого воздуха» были «сняты» властями – из-за непростой ситуации в экономики. Причем речь не только о метро, но и бюджете текущего года. «Так что, даже если бы мы получили положительное заключение уже сегодня, проект уходит, как минимум на год», - подытожил председатель совета директоров компании «ТИСИЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU